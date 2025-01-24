هجوم مسلح على معرض سيارات بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

هجوم مسلح على معرض سيارات بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صدور موسوعة «الصراع العربي الصهيوني للدكتور محمد عمارة تقي الدين - أخبار كلمتك

صدور موسوعة «الصراع العربي الصهيوني للدكتور محمد عمارة تقي الدين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أعظم نعمة لي».. كيف احتفلت حنان ترك بعيد ميلاد نجلها يوسف؟ | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أعظم نعمة لي».. كيف احتفلت حنان ترك بعيد ميلاد نجلها يوسف؟ | صورة - أخبار كلمتك

وصفها بالمنافقة، لافروف: سياسة الناتو تزيد من خطر المواجهة مع روسيا - أخبار كلمتك

وصفها بالمنافقة، لافروف: سياسة الناتو تزيد من خطر المواجهة مع روسيا - أخبار كلمتك

كمائن الموت، كتائب القسام تبدأ بث سلسلة عمليات المقاومة السرية بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

كمائن الموت، كتائب القسام تبدأ بث سلسلة عمليات المقاومة السرية بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

السيسي: التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل ونعمل بكل جهد لتطوير كافة مراحل العملية التعليمية - أخبار كلمتك

السيسي: التعليم هو السبيل نحو مستقبل أفضل ونعمل بكل جهد لتطوير كافة مراحل العملية التعليمية - أخبار كلمتك

رسائل السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتعليم: حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة تحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

رسائل السيسي بمناسبة اليوم العالمي للتعليم: حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة تحقيق التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟ - أخبار كلمتك

ماذا قدم هجوم الأهلي في الدوري قبل مواجهة بيراميدز؟ - أخبار كلمتك

استمرار ايقاف القيد بالنادي المصري في يناير، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

استمرار ايقاف القيد بالنادي المصري في يناير، ما السبب؟ - أخبار كلمتك

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم - أخبار كلمتك

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بقيادة الحضري، الكاف يعلن قائمة النجوم في قرعة أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بقيادة الحضري، الكاف يعلن قائمة النجوم في قرعة أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

بقيادة الحضري، الكاف يعلن قائمة النجوم في قرعة أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:10 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، أن هناك العديد من أساطير كرة القدم الأفريقية سيتواجدون في مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة على المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، الاثنين. 27 يناير.

أساطير قرعة أمم أفريقيا 

 وقال الكاف في بيان رسمي إن النجوم؛ عصام الحضري وباتريك مبوما وأيمن المثلوثي وجرفينيو، سيتواجدون في الحفل لقرعة أمم أفريقيا.

وأوضح أن هؤلاء الأساطير، السفراء الحقيقيون لدولهم ولكرة القدم الأفريقية ككل، سيضفون هالة خاصة على هذا الحدث المرموق الذي سيبدأ الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي (6:00 مساءً بتوقيت جرينتش | 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

وختم لقد تم بناء التاريخ الغني لكأس أفريقيا للأمم على عروض لا تُنسى ومآثر استثنائية. الأساطير الموجودة في الرباط تركت بلا شك بصماتها على هذه المنافسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 08:46 - النشرة المرورية.. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق