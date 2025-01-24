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عبد الله السعيد والونش يشاركان في التدريبات استعدادًا لمباراة الزمالك والجونة - أخبار كلمتك

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عبد الله السعيد والونش يشاركان في التدريبات استعدادًا لمباراة الزمالك والجونة - أخبار كلمتك

عبد الله السعيد والونش يشاركان في التدريبات استعدادًا لمباراة الزمالك والجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:10 مساءً - انتظم عبد الله السعيد ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي في الفقرة البدنية مع اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة مودرن سبورت الأخيرة، قبل أن يشارك اللاعبان بصورة طبيعية في الفقرة الفنية والتقسيمة التي أقيمت في نهاية المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

فيما انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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