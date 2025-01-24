معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش ثوابت الشخصية المصرية وترجمة العلوم الإنسانية - أخبار كلمتك

تليفزيون موريتانيا ينقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

تليفزيون موريتانيا ينقل حفل ماسبيرو في ذكرى أم كلثوم - أخبار كلمتك

«المفتي»: المساكنة والتحرر تطرف فكري هدفه تخريب المجتمعات.. فيديو - أخبار كلمتك

«المفتي»: المساكنة والتحرر تطرف فكري هدفه تخريب المجتمعات.. فيديو - أخبار كلمتك

واعظات الأوقاف في زيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

واعظات الأوقاف في زيارة لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب - أخبار كلمتك

بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

بعد إعادة إدراجها منظمة إرهابية، الأمم المتحدة تعلق تحركاتها في مناطق الحوثي - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يصور مشاهد من "فهد البطل" مع كارولين عزمي في مصر الجديدة - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يصور مشاهد من "فهد البطل" مع كارولين عزمي في مصر الجديدة - أخبار كلمتك

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين - أخبار كلمتك

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك بعد الخسارة من مودرن سبورت بالدوري - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 04:55 مساءً - الأهلي، أتم النادي الأهلي اتفاقه مع السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم فيهرفار المجري، لتدعيم الخط الأمامي للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الجارية. 

وكان اللاعب السلوفيني قد وصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية لإتمام تعاقده مع الأهلي.

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل 

1ـ اللاعب ولد في العاصمة السلوفينية “ليوبليانا” في  6 / 8/ 2002 حيث يبلغ من العمر 22 عاما.

2ـ انطلقت مسيرته الكروية في نادي برافو في الدوري السلوفيني. 

3ـ تبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

4ـ لعب طوال مسيرته إلى 4 أندية هم؛ برافو السلوفيني، ونادي برجيتسي السلوفيني، روغاسكا السلوفيني، وفيهرفار المجري. 

5ـ خلال الموسم الحالي لعب 22 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين. 

6ـ أفضل مواسمه كانت مع فريق روغاسكا، حيث لعب 57 سجل 24 وصنع 4.

7ـ خلال مسيرته بالكامل لعب 109 مباريات، سجل 40 هدفا، وصنع 8، وتلقى خلال مشواره 13 بطاقة صفراء، بينما لم يحصل طوال ممارسته كرة القدم على أي بطاقة حمراء. 

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مونديال اليد، الدنمارك تتأهل رفقة فرنسا وألمانيا لدور الثمانية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق