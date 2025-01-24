الرياضة - 03:51 - خلال أيام.. موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 03:51 مساءً - هلال شهر شعبان لعام 1446 هـ/ 2025.. يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد غرة شهر شعبان 2025، حتى يستعدوا لاستقبال شهر رمضان المبارك والتقرب إلى الله فيه، باعتباره شهر الخير والروحانيات وتلاوة القرآن لمضاعفة الحسنات وتكفير الذنوب.

استطلاع هلال شهر شعبان 1446

وتستعد دار الإفتاء المصرية، لاستطلاع هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا، وفق ما هو سائد في نهاية كل شهر عربي، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير لعام 2025، والذي 29 رجب لعام 1446 هجريا.

ومن المقرر، استطلاع هلال الشهر الجديد للعام الهجري 1446، عقب صلاة المغرب من يوم الأربعاء 29 يناير 2025، من خلال لجانها المنتشرة في أنحاء الجمهورية. هذا الإجراء يهدف لتحديد موعد غرة شهر شعبان 2025 بدقة وفق الرؤية الشرعية.

موعد بداية شهر شعبان 2025 فلكيا

وبحسب معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الأربعاء 29 يناير 2025 في تمام الساعة الثانية و37 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي. ورغم ذلك، تشير الحسابات إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في معظم أنحاء مصر، مما يعني أن يوم الخميس 30 يناير 2025 سيكون المتمم لشهر رجب 1446 هجريًا، وتكون غرة شهر شعبان 2025 فلكيًا يوم الجمعة 31 يناير 2025.

موعد غرة شهر شعبان 2025 في الدول العربية

في مصر، يغرب القمر قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح بين دقيقة وثلاث دقائق في معظم المحافظات. أما في الدول العربية والإسلامية الأخرى، مثل المغرب وموريتانيا، يغرب القمر بعد غروب الشمس بمدد قصيرة تتراوح بين دقيقتين و12 دقيقة، ما يجعل موعد غرة شهر شعبان 2025 متطابقًا تقريبًا في غالبية الدول.

موعد شهر رمضان 2025

ومع اقتراب موعد غرة شهر شعبان 2025، يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، ووفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025 هو السبت الموافق 1 مارس 2025، والذي يستمر لمدة 29 أو 30 يومًا حسب الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.

دعاء استقبال رمضان

- اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا.

- اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

- اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان.