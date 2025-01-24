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السلوفيني جراديشار يصل القاهرة لإتمام تعاقده مع الأهلي - أخبار كلمتك

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السلوفيني جراديشار يصل القاهرة لإتمام تعاقده مع الأهلي - أخبار كلمتك

السلوفيني جراديشار يصل القاهرة لإتمام تعاقده مع الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:50 مساءً - الأهلي، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وصول المهاجم السلوفيني، نيجك جراديشار، مهاجم فيهرفار المجري، إلى القاهرة؛ من أجل إتمام تعاقده مع القلعة الحمراء خلال الميركاتو الجاري.

ويسعى النادي الأهلي للتغلب على أزمة النقص العددي في مركز الهجوم بالتعاقد مع جراديشار، حيث لا يمتلك الفريق في قائمته الحالية سوى وسام أبو علي وعدد من اللاعبين الشباب. 

وقال المصدر إن اللاعب السلوفيني وصل بالفعل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية لإتمام تعاقده مع الأهلي. 

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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