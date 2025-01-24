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نجم الاتفاق السعودي تحت أنظار موناكو الفرنسي - أخبار كلمتك

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نجم الاتفاق السعودي تحت أنظار موناكو الفرنسي - أخبار كلمتك

نجم الاتفاق السعودي تحت أنظار موناكو الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:50 مساءً - الدوري السعودي، أظهر نادي موناكو الفرنسي اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم خط وسط نادي الاتفاق السعودي.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن نادي موناكو يدرس حاليًا الجدوى المالية للصفقة قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الاتفاق خلال الأيام القادمة.

فيما يسعى نادي الاتفاق لتدعيم خط وسطه بضم اللاعب السعودي مختار علي من نادي النصر، حيث تم الاتفاق على عقد لمدة 4 سنوات ونصف، مما يشير إلى رغبة النادي في الاعتماد على اللاعب كركيزة أساسية في المستقبل.

 

من المتوقع أن يشغل مختار علي مكان فينالدوم في التشكيلة الأساسية حال إتمام الصفقة، خاصة مع اقتراب رحيل اللاعب الهولندي.

وأكدت الصحيفة أن فينالدوم يواجه  اهتمامًا من أندية أوروبية أخرى، إلا أن نادي موناكو يبدو الأقرب لضمه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد آخر، يرغب المهاجم الكاميروني أيكامبي في مغادرة نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تلقى عروضًا من أندية قطرية وإماراتية، أبرزها نادي السد القطري

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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