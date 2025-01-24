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موقف بيراميدز من عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

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موقف بيراميدز من عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

موقف بيراميدز من عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:50 مساءً -  كشفت تقرير صحفي إسباني عن رفض نادي بيراميدز عرضا لإعارة إبراهيم عادل إلى نادي خيتافي الإسباني.

 

بيراميدز يرفض عرض خيتافي 

 وقال موقع ريفيلو الإسباني إن نادي بيراميدز رفض عرضا من خيتافي الإسباني للتعاقد مع الموهبة المصرية إبراهيم عادل.

وأوضح أن العرض الذي قدمه نادي خيتافي الإسباني للتعاقد مع إبراهيم عادل هو إعارة 6 أشهر مقابل 150 ألف يورو مع خيار شراء مقابل 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 40% من نسبة البيع المستقبلية.

ويعيش إبراهيم عادل حالة من التألق مع بيراميدز ومنتخب مصر ما جعله محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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