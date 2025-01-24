موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:15 مساءً - كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني خوان كارلوس باستور، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام منتخب سلوفينيا، في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، ببطولة العالم المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب سلوفينيا في الـ7 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، والـ8 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسلوفينيا اليوم في كأس العالم لكرة اليد

وتذاع مباراة مصر وسلوفينيا في بطولة العالم لكرة اليد على القنوات التالية:

- قناة أون تايم سبورت

- قناة الكويت الرياضية

- قناة الكأس القطرية 4

- كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال البث المباشر عبر شبكة الإنترنت.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

تراجع منتخب مصر للمركز الرابع في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الرابع، بعد الخسارة التي تلقاها أمام منتخب آيسلندا بنتيجة (24-27)، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر، كلمتك

قائمة منتخب مصر أمام آيسلندا

وضمت قائمة منتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام آيسلندا كلًّا من:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق.

تركيز في معسكر الفراعنة قبل مباراة آيسلندا

وحرص الإسباني باستور مدرب منتخب اليد على عقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب آيسلندا، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الرئيسي من بطولة العالم موعدها كالتالي:

الأربعاء 22 يناير | مصر × آيسلندا - انتهت بخسارة منتخب مصر

الجمعة 24 يناير | مصر × سلوفينيا - 7 مساء

الأحد 26 يناير | مصر × كاب فيردي - 7 مساء

وتأهل الفراعنة بقيادة المدرب الإسباني خوان باستور إلى الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط بعد فوزه بمرحلة المجموعات على حساب كرواتيا والأرجنتين.

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