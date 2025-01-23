برشلونة يمدد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى 2031 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 10:11 مساءً - قطع نادي برشلونة الإسباني، طريق مدافعه الأوروجواياني رونالدو أراوخو نحو الرحيل في يناير الجاري، عبر تمديد عقده لـ 6 مواسم مقبلة.

وكان الدولي الأوروجواياني قد ارتبط مؤخرا بالرحيل عن النادي الكتالوني، بعدما دخل في محادثات مكثفة للانتقال إلى يوفنتوس هذا الشتاء.

برشلونة يحتفظ بمدافعه أراوخو لمدة 6 مواسم

لكن برشلونة أقنع أراوخو بالبقاء، رغم مخاوفه من تهميش دوره تحت قيادة مدربه هانز فليك، وهو ما أكده في بيان رسمي اليوم الخميس.

وأوضح البارسا في بيانه أنه توصل لاتفاق مع أراوخو على تمديد تعاقده حتى 30 يونيو 2031.

وأشار إلى توقيع المدافع على عقده الجديد مساء اليوم، في حضور عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم خوان لابورتا رئيس برشلونة، والمدير الرياضي ديكو.

يذكر أن أراوخو انضم إلى برشلونة في صيف 2018، قادما من بوستون ريفر، ليلعب ضمن صفوف الرديف حتى تصعيده للفريق الأول في أكتوبر 2019.

وظهر صاحب الـ25 عاما في 154 مباراة بقميص البارسا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6 آخرين.

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