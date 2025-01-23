كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

كم تصل رسوم تجديد بطاقات الخصم المباشر الأصلية والإضافية في بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح - أخبار كلمتك

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

غير عادلة وتحتاج مراجعة، ترامب ينتقد العلاقات التجارية مع كندا - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة طباعة اوراق نقدية جديدة بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - اعترافات خاصة و أسرار جديدة.. مصطفى بكري يفتح قلبه لبرنامج «من قلب الصعيد» - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - مفاجأة في سعر الذهب الآن بمساء تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:37 - وزير الخارجية لـ «حقائق وأسرار»: مصر هي المركز اللوجيستي الأهم في المنطقة - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

بيان بدرجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي - أخبار كلمتك

«الوطنية للصحافة» تنعى الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

برشلونة يمدد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى 2031 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
برشلونة يمدد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى 2031 - أخبار كلمتك

برشلونة يمدد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى 2031 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 10:11 مساءً - قطع نادي برشلونة الإسباني، طريق مدافعه الأوروجواياني رونالدو أراوخو نحو الرحيل في يناير الجاري، عبر تمديد عقده لـ 6 مواسم مقبلة.

وكان الدولي الأوروجواياني قد ارتبط مؤخرا بالرحيل عن النادي الكتالوني، بعدما دخل في محادثات مكثفة للانتقال إلى يوفنتوس هذا الشتاء.

برشلونة يحتفظ بمدافعه أراوخو لمدة 6 مواسم

لكن برشلونة أقنع أراوخو بالبقاء، رغم مخاوفه من تهميش دوره تحت قيادة مدربه هانز فليك، وهو ما أكده في بيان رسمي اليوم الخميس.

وأوضح البارسا في بيانه أنه توصل لاتفاق مع أراوخو على تمديد تعاقده حتى 30 يونيو 2031.

وأشار إلى توقيع المدافع على عقده الجديد مساء اليوم، في حضور عدد من مسؤولي النادي، على رأسهم خوان لابورتا رئيس برشلونة، والمدير الرياضي ديكو.

يذكر أن أراوخو انضم إلى برشلونة في صيف 2018، قادما من بوستون ريفر، ليلعب ضمن صفوف الرديف حتى تصعيده للفريق الأول في أكتوبر 2019.

وظهر صاحب الـ25 عاما في 154 مباراة بقميص البارسا، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

دوري أبطال أوروبا، باريس يحقق فوزا دراماتيكيا أمام مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق