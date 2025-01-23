عمر مرموش: تعلمت من أجويرو في صغري وهذه أحلامي مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:15 مساءً - أكد النجم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، أنه فخور كونه أول لاعب مصري يلعب في صفوف السيتي، ويسعى لرفع اسم مصر عاليًا في الدوري الإنجليزي.

وقال عمر مرموش، في أول حوار له مع حساب مانشستر سيتي على منصة إكس: إنه يسعى لبداية موفقة مع السيتي، وأنه متشوق لأول مباراة له مع الفريق، حتى يقدم كل ما لديه ويُظهر إمكانياته.

وأضاف مرموش أنه يتمنى أن يحقق بطولات كثيرة مع مانشستر سيتي، وأنه منذ صغره كان يتابع المهاجم الأرجنتيني أجويرو مع مانشستر سيتي بسبب الشبه الذي يجمع بينهما على حد قول مرموش، وأن لديه نفس مميزات أجويرو الذي يلعب تحت المهاجم ودائما ما يتحرك في المساحات وأثناء تواجد الكرة في قدمه يكون مخيف للمنافسين.

الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى مشاركة مرموش في مباراة تشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.

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