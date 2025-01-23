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اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 05:55 مساءً - أرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى مديري الأفرع، يؤكد على الاستخدام الإلزامي لسيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، في عملية تسجيل اللاعبين وذلك حرصَا على مصالح الأندية المصري ولعدم إقامة إجراءات قانونية لم يصل علم النادي غليها إلا عن طريق سيستم الفيفا.

حقيقة توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في كرة القدم المصرية، بعد أنباء توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري المصري، بسبب تأخر اتحاد الكرة في سداد مستحقات المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والتي تبلغ 12 مليون جنيه.

وكشف مصدر داخل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، حقيقة توقف تحليل المنشطات في مباريات الدوري المصري، مؤكدا أن هذا الأمر عار تماما من الصحة، وأن المنظمة ملتزمة بإجراء التحاليل في مباريات الدوري المصري وكل اللعبات الرياضية لمواجهة خطر المنشطات.

وأضاف المصدر أن المنظمة لا تتواجد في جميع مباريات الدوري المصري، وإنما تتواجد بخطة معينة لضمان إجراء تحاليل لجميع الفرق المشاركة في الدوري المصري، وأنه ليس من الضروري التواجد في جميع المباريات خاصة أن المنظمة تأخذ عينات من جميع الرياضيين في جميع المنافسات الرياضية في مصر.

وشدد المصدر على أن العام 2024 الماضي كان الأكثر من حيث عدد عينات المنشطات المسحوبة من لاعبي الدوري المصري، منذ بدء إجراء تحليل المنشطات للبطولة في 2022، كما تم سحب عينات في مباريات الدوري المصري بالعام الحالي 2025.

واختتم المصدر حديثه بأن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لجدولة المستحقات المتأخرة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وأن هناك انفراجة قريبة في الأزمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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