الرياضة - 05:41 - سعر الذهب الآن في مصر بختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 05:41 مساءً - سعر الذهب الآن.. تأثرت أسعار أعيرة الذهب المختلفة في الأسواق المحلية بالانخفاض الجديد الذي ضرب المعدن الأصفر بختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3795 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30360 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، بالتزامن مع زيادة سعر الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة حالة عدم اليقين السياسي وزيادة التوقعات بمزيد من تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات الأربعاء مقارنة بإغلاق تعاملات الثلاثاء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بقيمة 10 دولارات ليصل إلى مستوى 2753 دولارًا.

سعر الذهب الآن في مصر

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب الآن في مصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب الآن بختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 في أسواق الصاغة نحو 4337.25 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 3975.75 جنيه للبيع، و3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وسجل سعر الذهب الآن عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 3795 جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل ارتفاعًا بختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3252.75 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وارتفع سعر الذهب الآن عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر بختام تعاملات اليوم، حيث سجل نحو 2530 جنيهًا للبيع، و2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2168.5 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وحقق سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025، نحو 1626.5 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 30360 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 4337.25 جنيه 4308.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 22 3975.75 جنيه 3949.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3795 جنيهًا 3770 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 18 3252.75 جنيه 3231.5 جنيه سعر الذهب الآن عيار 14 2530 جنيهًا 2513.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 12 2168.5 جنيه 2154.25جنيه سعر الذهب الآن عيار 9 1626.5 جنيه 1615.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30360 جنيهًا 30160 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2742.46 دولار 2742.19 دولار