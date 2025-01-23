8 نجوم سبقوا عمر مرموش، لاعبون عرب ارتدوا قميص مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 02:25 مساءً - أعلن نادي مانشستر سيتي التعاقد رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عمر مرموش ليس العربي الوحيد الذي لعب لمانشستر سيتي، بل يعتبر اللاعب رقم 9 بقميص المان سيتي.

وتضم القائمة 8 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص السيتي وهم:

الجزائري علي بن عربية: (2001-2003) الجزائري كريم كركار: (2002 بنظام الإعارة) الجزائري جمال بلماضي: (2003 بنظام الإعارة) القطري حسين ياسر المحمدي: (2005–2006) التونسي حاتم الطرابلسي: (2006-2007) الجزائري جمال عبدون: (2007 بنظام الإعارة) المغربي إبراهيم دياز: (2016-2019) الجزائري رياض محرز: (2018-2023).



ولعب المغربي نبيل التويزي والليبي أحمد بن علي في قطاع الناشئين لمانشستر سيتي.

سر اختيار الرقم 7

وكشف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي أن مرموش اختار الرقم 7 ليكون رقم قميصه مع الفريق.

ويأتي اختيار مرموش للرقم 7 بعد أن تألق بنفس الرقم خلال فترة تواجده مع ناديه السابق آنتراخت فرانكفورت، والذي شهد توهجه وتصديره لجدول ترتيب الهدافين في الدوري الألماني.

والقميص رقم 7 ارتداه سابقًا لاعبون كبار في تاريخ مانشستر سيتي مثل مايك سمربي وديفيد وايت وديفيد روكاسل وجورجي كينكلادزي ورحيم سترلينج.

الظهور الأول لعمر مرموش

وبعد الإعلان رسميًّا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى مشاركة مرموش في مباراة تشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

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