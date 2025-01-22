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دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:40 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني ضد ستاد بريست الفرنسي بنتيجة 0/2 للأول، في المباراة التي تقام على ملعب فيلتينس ارينا، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي شاختار في شباك بريست، كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو في الدقيقة 18، جيورجي سوداكوف في الدقيقة 37 من ضربة جزاء.

تشكيل شاختار دونيتسك ضد ستاد بريست 

حراسة المرمى: دميترو رزنيك.

خط الدفاع: فينيسيوس توبياس، فاليري بوندار، ميكولا ماتفيينكو، إيراكلي أزاروف.

خط الوسط: دميترو كريسكيف، بيدرينهو، مارلون جوميز، جيورجي سوداكوف.

خط الهجوم: إيجينالدو دي سوزا ليموس، كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو.

تشكيل ستاد بريست أمام شاختار دونيتسك 

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، عبدولاي ندياي، ماتياس بيريرا لاج.

خط الوسط: مهدي كامارا، إديميلسون فيرنانديز، هوجو مانيتي، كاموري دومبيا.

خط الهجوم: ماما بالدي، لودوفيتش أجورك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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