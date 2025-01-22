الرياضة - 08:26 - أمطار وشبورة الكثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس 23 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 08:26 مساءً - حالة الطقس غدا الخميس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس 23 يناير 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس غدا الخميس 23 يناير 2025

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، غدا الخميس، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت «الأرصاد»، إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الخميس 23 يناير 2025

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الخميس 23 يناير 2025

درجات الحرارة غدا الخميس 23 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 20 11 دمنهور 20 12 وادي النطرون 21 11 كفر الشيخ 19 11 المنصورة 19 11 الزقازيق 20 12 شبين الكوم 20 11 طنطا 19 11 دمياط 20 13 بورسعيد 19 15 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 11 العريش 20 09 رفح 19 09 رأس سدر 21 10 نخل 19 02 كاترين 14 - 00 الطور 21 12 طابا 19 08 شرم الشيخ 23 15 الإسكندرية 19 11 العلمين 19 10 مطروح 18 10 السلوم 18 11 سيوة 20 09 رأس غارب 22 14 الغردقة 23 14 سفاجا 24 15 مرسى علم 23 14 شلاتين 26 15 حلايب 23 16 أبو رماد 24 15 رأس حدربة 22 17 الفيوم 20 11 بني سويف 21 10 المنيا 21 09 أسيوط 22 09 سوهاج 23 10 قنا 24 12 الأقصر 25 11 أسوان 25 12 الوادي الجديد 24 11 أبو سمبل 25 12