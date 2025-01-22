الرياضة - 05:10 - انخفاض سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:10 مساءً - سعر الريال السعودي.. انخفض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد نحو 13.39 جنيه للشراء و 13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

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سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 13.40 جنيه للشراء و 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد سجل 13.40جنيه للشراء و 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.39 جنيه للشراء و 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.38 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل 13.37 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد سجل 13.40 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.