المركزي الألماني: احتمالية عدم خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأول من العام - أخبار كلمتك

المركزي الألماني: احتمالية عدم خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأول من العام - أخبار كلمتك

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. للمرة الأولى انتهاء هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. للمرة الأولى انتهاء هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

عاجل:المبعوث الاممي يعلق على اطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر ويشكر هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:المبعوث الاممي يعلق على اطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر ويشكر هذه الدولة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 - أخبار كلمتك

أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:10 - انخفاض سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:10 - انخفاض سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - انخفاض سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:10 مساءً - سعر الريال السعودي.. انخفض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد نحو 13.39 جنيه للشراء و 13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

توفر كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الريال السعودي اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي 13.40 جنيه للشراء و 13.43 جنيه للبيع.

كم سعر الريال السعودي اليوم الاثنين
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد سجل 13.40جنيه للشراء و 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست

سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.39 جنيه للشراء و 13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.38 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل 13.37 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي - الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.35 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد سجل 13.40 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

في البنك التجاري الدولي بـ 13.46 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 20 يناير 2025

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16 يناير 2025 في البنوك.. وفقا لآخر تحديث

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - اليوم.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 لـ العاملين والمعلمين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق