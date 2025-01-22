المركزي الألماني: احتمالية عدم خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأول من العام - أخبار كلمتك

المركزي الألماني: احتمالية عدم خروج الاقتصاد من الركود في الربع الأول من العام - أخبار كلمتك

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. قائمة نجوم «فهد البطل» لـ أحمد العوضي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أنا أسفة لحضرتك».. منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين بسبب المشاهد الساخنة (صورة) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. للمرة الأولى انتهاء هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. للمرة الأولى انتهاء هذا الأمر بين اليمن والسعودية - أخبار كلمتك

عاجل:المبعوث الاممي يعلق على اطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر ويشكر هذه الدولة - أخبار كلمتك

عاجل:المبعوث الاممي يعلق على اطلاق سراح طاقم جالاكسي ليدر ويشكر هذه الدولة - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

المبعوث الأممي الخاص باليمن يتحدث عن أمر سار - أخبار كلمتك

أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 - أخبار كلمتك

أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

«الأعلى للإعلام» يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:30 - مدير مستشفى بجنين: الوضع مروع وإمدادات الماء والغذاء لا تكفي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:10 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:10 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:10 مساءً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه عند آخر مستوى له خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة بمصر، حيث سجل سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 في البنك المركزي نحو 50.39 جنيه للبيع، و50.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، نحو 50.36 جنيه للبيع، و50.26 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات اليوم إلى 50.36 جنيه للبيع، و50.26 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 50.37 جنيه للبيع، و50.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، إلى 50.37 جنيه للبيع، و50.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 50.35 جنيه للبيع، و50.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 50.38 جنيه للبيع، و50.29 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، على مؤشر جوجل نحو 50.33 جنيه.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.39 جنيه 50.25 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 50.36 جنيه 50.26 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.36 جنيه 50.26 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.37 جنيه 50.27 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.37 جنيه 50.27 جنيه
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.35 جنيه 50.25 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.38 جنيه 50.29 جنيه

اقرأ أيضاً
آخر تحديث لـ سعر الذهب والدولار اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:31 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق