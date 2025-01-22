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الرياضة - 05:10 - لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر الآن؟.. «جمارك ترامب» تزلزل المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:10 - لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر الآن؟.. «جمارك ترامب» تزلزل المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:10 - لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر الآن؟.. «جمارك ترامب» تزلزل المعدن الأصفر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 05:10 مساءً - ارتفع سعر الذهب الآن في مصر، ارتفاعا مفاجئا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، داخل محلات الصاغة المحلية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3800 جنيهًا للبيع، 3770 جنيهًا للشراء، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30400 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر تزامنا مع ارتفاع سعر الذهب العالمي. حيث سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى جديد منذ 11 أسبوعا، وذلك في ظل استمرار تراجع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاوف من سياسات دونالد ترامب المتعلقة بفرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية.

وتوفر بوابة كلمتك للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار الساعة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 24 نحو 4331.5 جنيهًا للبيع، 4308.5 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

- استقر سعر الذهب الآن في مصر عيار 22 عند 3970.5 جنيهًا للبيع، 3949.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21

- بلغ سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 نحو 3790 جنيهًا للبيع، 3770جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 18 نحو 3248.5 جنيهًا للبيع، 3231.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

في حين بلغ سعر الذهب الآن في مصر عيار 14 نحو 2526.75 جنيهًا للبيع، 2513.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب الآن في مصر عيار عيار 12 نحو 2165.75 جنيهًا للبيع، 2154.25جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد
سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب الآن في مصر عيار 9 نحو 1624.25 جنيهًا للبيع، 1615.75 جنيهًا للشراء.

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، نحو 30320 جنيهًا للبيع، 30160 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين بلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن نحو 2755.76 دولارًا للبيع، 2755.49 دولارًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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