الدوري المصري، تعادل الأهلي وفاركو 1/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 05:04 مساءً - الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي وفاركو، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سيطر الأهلي على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى دون أي خطورة حقيقية على مرمى فاركو، لينحصر اللعب في وسط الملعب، حيث فشل الأهلي في اختراق دفاعات فاركو المنظمة.

في الدقيقة 11، احتسب محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وفاركو، ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأحمر بداعي تدخل مدافع فاركو ضد حسين الشحات، قبل أن يتدخل الـ VAR لإلغاء ركلة الجزاء، ليستمر التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 22، خطف فاركو هدف التقدم عن طريق زهير المترجي، بعدما تلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ رامي ربيعة ليطلق تسديدة سكنت شباك محمد الشناوي.

بعدها ضغط الأهلي وسيطر على مجريات الأمور دون أن ينجح في خلق فرص حقيقية على مرمى محمد شيكا حارس فاركو، قبل أن يجري فاركو تبديلا اضطراريا في الدقيقة 44 بخروج زهير المترجي للإصابة.

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لمصلحة الأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو، نتيجة تدخل مدافع فاركو على عمر كمال عبد الواحد، ليتصدى لها إمام عاشور ويسجل هدف الأهلي الأول، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وجاء تشكيل الأهلي أمام فاركو كالتالي:

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وسمير محمد ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

ترتيب الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق فاركو في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

مباراة الأهلي وفاركو

وتدخل كتيبة كولر المباراة أمام فاركو سعيا في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري، كما يرغب لاعبو الأهلي في الفوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في مباراته الأخيرة أمام أورلاندو على ستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

بينما يأمل فريق فاركو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للدخول إلى المراكز الأمانة في جدول ترتيب الدوري، بجانب تعويض خسارته في مباراته الأخيرة في الدوري والتي تعرض لها علي يد المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

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