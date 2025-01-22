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الرياضة - 11:41 - «فصل الرأس وتذوق الدماء».. القصة الكاملة لـ جريمة الأقصر وكواليس إنهاء حياة مسن على يد جاره - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - «فصل الرأس وتذوق الدماء».. القصة الكاملة لـ جريمة الأقصر وكواليس إنهاء حياة مسن على يد جاره - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - «فصل الرأس وتذوق الدماء».. القصة الكاملة لـ جريمة الأقصر وكواليس إنهاء حياة مسن على يد جاره - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - جريمة الأقصر أمس.. وقعت جريمة بشعة في محافظة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة جاره، وفصل رأسه عن جسده، ثم تجول بها في الشارع، ما أثار حالة من الرعب الشديد في قلوب المواطنين.

جريمة الأقصر أمس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لم يتجاوز الـ 20 ثانية، لـ شخص يحمل رأس جاره ويتجول بها أمام المواطنين بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر.

وأظهر فيديو حادث الأقصر، أن الشاب أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، حيث ذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

جريمة الاقصر.. سبب ذبح مسن على يد جاره
جريمة الاقصر.. القصة الكاملة لذبح مسن على يد جاره

تفاصيل جريمة الأقصر

وظهر في فيديو حادث الأقصر، جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس، ويحاول أكل أجزاء منها، وذلك وسط ذهول من أهالي المحافظة.

وكشف شهود العيان على جريمة الأقصر أن الجاني، كان يتشاجر مع جاره، وفجأة أحضر سكين وأنهى حياته وسط الشارع، وحمل رأسه وتجول بها في الشوارع.

حادث الاقصر.. القصة الكاملة لذبح مسن على يد جاره
جريمة الاقصر.. القصة الكاملة لذبح مسن على يد جاره

القبض على مرتكب جريمة الأقصر

وأصدرت وزارة الداخلية بيان صحفي عن جريمة الأقصر أمس قائلة: «إنها نجحت في القبض على مضطرب نفسي بالأقصر، بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، ما أدى لوفاته».

وألقت أجهزة الأمن، القبض على مرتكب جريمة الأقصر، وتم نقل جثمان المجني عليه لـ مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتقوم النيابة العامة الآن بالتحقيق.

السبب وراء ارتكاب جريمة الأقصر

وتعمل النيابة العامة، على كشف تفاصيل أكثر عن حادث الأقصر، حيث كشفت دوافع الجاني أو أي تحركات مسبقة قد تكون قد أدت إلى وقوع الجريمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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