الرياضة - 11:41 - بعد تسجيله الهدف الـ50.. أليوت يوجه رسالة إلى صلاح بعد رقمه المميز بدوري أبطال أوروبا «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - حرص هارفي أليوت، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول، على توجيه رسالة خاصة إلى الدولي محمد صلاح، الجناح الأيمن للريدز وقائد منتخب مصر، بعد إنجازه مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح الوصول إلى هدفه رقم 50 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية، ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف للفريق في تاريخ البطولات الأوروبية، بعد أن سجل هدف أمس أمام ليل الفرنسي في دوري الأبطال.

ونشر هارفي أليوت، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام"، صورة مع محمد صلاح، وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا أخي.. الـ 50 الكبير".

تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ليل

بحسب تقييم شبكة "فوت موب"، حصل محمد صلاح على 7.9 من 10، وهو ثاني أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين، بعد داروين نونيز. هذا التقييم يعكس الأداء الجيد الذي قدمه صلاح طوال المباراة، حيث كان أحد أبرز العناصر الفعالة في الهجوم.

إحصائيات مباراة ليفربول ضد ليل

وخلال أحداث المباراة، قام محمد صلاح بتسديد 6 محاولات على مرمى ليل، وهو رقم يعكس نشاطه الهجومي ومحاولاته المستمرة للوصول إلى مرمى الفريق الفرنسي.

كما أن صلاح استطاع أن يلمس 42 لمسة على الكرة خلال المباراة، منها 9 داخل منطقة الجزاء، مما يعكس دوره الفاعل في بناء الهجمات وتنفيذها.

رغم النجاح في تسجيل الهدف الأول، أهدر محمد صلاح فرصة محققة قبل نهاية الشوط الأول، حيث مرت تسديدته بجوار مرمى ليل.

كانت تلك الفرصة قد تمنح الفريق تفوقًا مريحًا قبل العودة إلى الشوط الثاني، لكنها لم تقلل من أداء صلاح العام في المباراة.

قدم محمد صلاح أداءً مميزا في المباراة ضد ليل، وكان له دور رئيسي في فوز ليفربول. ورغم الفرصة الضائعة، إلا أن إجمالي أداءه كان قويًا وكان له تأثير واضح على نتيجة اللقاء.