الرياضة - 11:41 - الرئيس السيسي يتوسط الصورة التذكارية خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ73 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي الصورة التذكارية خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ73 بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلا بمناسبة عيد الشرطة الـ73، والذى يُقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ73

تحتفل مصر يوم 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة والذي خلّد بطولات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية الشهيرة، وضحّى شهداء الشرطة بأرواحهم في معركة الإسماعيلية عام 1952، في أثناء تصديهم للعدوان، ليصبح هذا اليوم عيدًا يحتفل المصريون به كل عام.