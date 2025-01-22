الرياضة - 11:41 - سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025.. آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - طغى الاستقرار على سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3795 جنيهًا للشراء جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 4337.25 جنيه للبيع، و4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 3975.75 جنيه للبيع، و3949.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 3795 جنيهًا للشراء جنيهًا للبيع، و3770 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 3252.75 جنيه للبيع، و3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 2530 جنيه للبيع، و2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 2168.5 جنيه للبيع، و2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 1626.5 جنيه للبيع، و1615.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 30360 جنيهًا للبيع، و30160 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بلغ نحو 2750.52 دولار للبيع، و2750.08 دولار للشراء.