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الرياضة - 11:41 - ماذا حدث قبل جريمة الأقصر؟.. مفاجآة صادمة في أقوال شهود العيان والداخلية تكشف الدوافع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - ماذا حدث قبل جريمة الأقصر؟.. مفاجآة صادمة في أقوال شهود العيان والداخلية تكشف الدوافع - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - ماذا حدث قبل جريمة الأقصر؟.. مفاجآة صادمة في أقوال شهود العيان والداخلية تكشف الدوافع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 22 يناير 2025 11:41 صباحاً - حادث الأقصر أمس.. بعد مرور 4 سنوات على مذبحة الإسماعيلية، التي هزت الرأي العام، عندما أقدم شاب على قتل أخر وفصل رأسه والتجول بها أمام أعين المارة وسط الشوارع، تكرر نهج جريمته مجددًا بليلة أمس الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025، في محافظة الأقصر، وأنهى خلالها شابًا حياة شخص وفصل رأسه وسط ذهول الأهالي.

حادث الأقصر أمس

وكشفت وزارة الداخلية، عن القبض على مرتكب حادث الأقصر مؤكدة أن مهتز نفسي اعتدى على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، مما أدى لوفاته، وجاري تكثيف الجهود للوقوف على أسباب وملابسات حادث الأقصر.

حادث الأقصر
حادث الأقصر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالأقصر، بلاغا يفيد بإقدام شاب في العقد الثاني من العمر على قتل شخص خمسيني وسط الشارع بمنطقة أبو الجود في وسط مدينة الأقصر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكل البلاغ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقى رجال المباحث القبض على مرتكب جريمة الأقصر وتم اقتياده لديوان القسم.

حادث الأقصر
حادث الأقصر

شهود العيان على جريمة الأقصر

وأوضح شهود العيان على حادث الأقصر، أن المتهم يعتاد تعاطي المواد المخدرة، ويعاني من اضطرابات نفسية، ولم تسبقه علاقة مع المجني عليه، ولا يوجد ثمة خلافات بينهما، كما أنه اعتاد التشاجر مع الأهالي في المنطقة.

حادث الأقصر
حادث الأقصر

فيديو حادث الأقصر أمس

وأضاف شهود العيان، أنه في يوم حادث الأقصر، فوجئ الجميع بإقدام الشاب المتهم على قتل المجني عليه، الذي كان يتجول بالصدفة بالشارع، ومن ثم فصل رأسه عن جسده، وظل يهمهم بكلمات غير مفهومة، ومن ثم ألقى برأس الضحية من يديه، ملطخًا يده بدمائه ودوّن بها على الجدران.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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