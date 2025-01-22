المنتخبات والتحكيم، أبرز الملفات على طاولة اجتماع اتحاد الكرة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 10:15 صباحاً - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي يرغب المجلس في حسمها.

ومن الملفات الهامة اليوم هو إعلان تعيين أحمد رمضان، المدير الفني السابق للمنتخب ونادي مسار، في قيادة منتخب الكرة النسائية، بجانب اعتماد الجهاز الفني المعاون بالكامل.

ويعتبر حسم ملف خبير تحكيمي أجنبي من أهم أولويات المجلس خاصة مع تأخر إعلان اسم الخبير حتى الآن.

كما سيتم اعتماد الأجهزة الفنية لمنتخب مواليد 2007 خاصة مع تولي أسامة نبيه قيادة منتخب 2005 وهو كان المدير الفني السابق لمنتخب 2007.

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