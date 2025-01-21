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أبرزهم رأسهم وسام أبو علي وكوكا، تعرف على غيابات الأهلي أمام فاركو غدا - أخبار كلمتك

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أبرزهم رأسهم وسام أبو علي وكوكا، تعرف على غيابات الأهلي أمام فاركو غدا - أخبار كلمتك

أبرزهم رأسهم وسام أبو علي وكوكا، تعرف على غيابات الأهلي أمام فاركو غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:16 مساءً - أعلن مارسيل كولر، مدرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويغيب عن الأهلي أمام فاركو كل من؛ حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ويحيى عطية الله وأشرف داري ورضا سليم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد المصاب وعلى معلول لعدم القيد، ومحمود كهربا لانتقاله لصفوف الاتحاد الليبي

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو 

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية؛ استعدادا لمواجهة فاركو غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

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موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر غد الأربعاء الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

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وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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