بمشاركة محمد شريف، النصر يفوز على الخليج 3-1 في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:16 مساءً - الدوري السعودي، حقق النصر السعودي فوزا ثمينا على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 وسلطان الغنام في الدقيقة 81، ثم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90+8.

أمام هدف الخليج الوحيد فسجله اللاعب كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة 80.

وقاد تشكيل النصر كريستيانو رونالدو، وإلى جواره كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو بورجيس.

تشكيل الخليج لمباراة النصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: سعيد حمسل- تيسيران- محمد عبده خبراني- بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: أبوالشامات- فورتونيس- حمزي- مراد الهوساوي- فابيو مارتينيز.

خط الهجوم: عبد الله السالم.

فريق الخليج، كلمتك

تشكيل النصر لمباراة الخليج

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام- سيماكان- علي لاجامي- نواف بوشل.

خط الوسط: بروزوفيتش- علي الحسن- أوتافيو.

خط الهجوم- أنجيلو- ساديو ماني- رونالدو.

بهذه الخسارة تجمد رصيد الخليج عند 23 نقطة في المركز الثامن، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 7 مباريات

بهذا الفوز رفع النصر رصيده من النقاط إلى 32 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراتين

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