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الرياضة - 07:02 - أبرزها ظلم المصطبة.. المسلسلات الاجتماعية في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:02 - أبرزها ظلم المصطبة.. المسلسلات الاجتماعية في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - أبرزها ظلم المصطبة.. المسلسلات الاجتماعية في موسم رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:02 مساءً - أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان، والذي يعد الحدث الدرامي الأكبر الذي ينتظره فئة كبير من الجمهور، لمشاهد الأعمال الفنية المتنوعة، وتضم القائمة هذا العام العديد من الأعمال الاجتماعية لكبار نجوم الفن.

وخلال السطور التالية تستعرض كلمتك القائمة الكاملة لـ مسلسلات الاجتماعية في رمضان 2025.

مسلسل ظلم المصطبة

يتعاون الفنان إياد نصار، وريهام عبد الغفور، في مسلسل «ظلم المصطبة» في موسم مسلسلات رمضان 2025، وتدور قصة مسلسل ظلم المصطبة في إطار دراما اجتماعية عن العادات والتقاليد والعرف، حيث يناقش المسلسل العادات الظالمة الأعراف التي يُحكم بها في الأرياف والأقاليم، والبعيدة عن القانون والشرع في إطار اجتماعي مليء بالحكايات المشوقة.

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل لام شمسية

وتقدم الفنانة أمينة خليل، مسلسل جديد بعنوان «لام شمسية»، في إطار اجتماعي توعوى، حيث تجسد خلاله شخصية تواجه تحديات كبيرة في حياتها الشخصية والعائلية، بمشاركة كل من: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل.

أمينة خليل

مسلسل أثينا

وتشارك الفنانة ريهام حجاج، في موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل «أثينا»، المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيي إسماعيل، وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث المسلسل شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ريهام حجاج تنعي يسرا اللوزي

مسلسل شباب امرأة

وتستعد الفنانة غادة عبد الرازق لخوض سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل من 15 حلقة بعنوان «شباب امرأة»، الذي يعيد تقديم الفيلم الكلاسيكي بمعالجة ورؤية جديدتين، تلائمان روح العصر الذي نعيش فيه، مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الإسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن.

غادة عبد الرازق

مسلسل ضل حيطة

تطل النجمة ياسمين صبري، بمسلسل «ضل حيطة»، في إطار اجتماعي تشويقي، بدور جديد كربة منزل ومحامية، في عمل درامي مؤثر مستوحى من قصة حقيقية. يشاركها البطولة سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، وثراء جبيل، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر.

ياسمين صبري

مسلسل كامل العدد 3

ويستكمل شريف سلامة، مسلسل «كامل العدد 3، بتعاون مع دينا الشربيني، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة)، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل كامل العدد 3

مسلسل سيد الناس

كما يشارك الفنان عمرو سعد، بمسلسل «سيد الناس»، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، بإحدى قرى الصعيد حيث يجسد عمرو سعد، دور شخصية تعمل على نصرة المظلوم بعد تعرضه لعدة مشكلات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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