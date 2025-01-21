الدوري المصري، أوفا يقود هجوم إنبي في مواجهة طلائع الجيش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:01 مساءً - أعلن محمد إسماعيل المدير الفنى لفريق إنبي تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش، في السابعة مساءً اليوم بستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

وتضم دكة البدلاء رمضان مصطفى - هشام عادل - محمد حامد - صلاح زايد - حسام ايفونا - احمد جمال - خالد احمد - شيكو محارب - رفيق كبو

طلائع الجيش وإنبي

وكان فريق إنبي تعادل سلبيًّا مع بتروجت في الجولة الماضية من الدوري، بينما خسر طلائع الجيش بهدف نظيف أمام سيراميكا.

ترتيب انبي وطلائع الجيش بالدوري المصري

ويحتل إنبي المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراة واحدة، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

ينما على الجانب الآخر، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الطلائع في مباراتين، وتعادل في مثلها وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا آخر.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش وانبي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده أحمد ناصر عباس ويعاونه كلا أحمد لطفي مساعد أول، محمود عامر مساعد ثان، وشاهندا المغربي حكما رابعا.

بينما تواجد على تقنية الفيديو أمين عمر ويعاونه إبراهيم محجوب.

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