الرياضة - 06:26 - خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:26 مساءً - تستعد وزارة المالية لـ صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، ابتداءً من غد الأربعاء، وتستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية، مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالصرف.

وأهابت الوزارة، بالموظفين العاملين في الجهات المختلفة بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت ابتداءً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ولفتت وزارة المالية إلى أن مرتبات شهر يناير 2025، يمكن حصول الموظفين عليها عن طريق العديد من الطرق المختلفة وهي كالآتي: «البريد المصري - ماكينات الصراف الآلي ATM - فروع البنوك المختلفة».

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2025

وأوضحت الوزارة أن المرتبات تتوفر يوم 22 يناير 2025 للعاملين في الجهات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

وأشارت الوزارة إلى أن مرتبات شهر يناير 2025 تصرف يوم 23 من ذات الشهر للعاملين في الوزارات والهيئات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يناير 2025

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.