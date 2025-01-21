الرياضة - 06:26 - حالة الطقس.. «الأرصاد تكشف عن أخطر الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:26 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال فترات الليل ستكون هناك برودة شديدة، والدرجات العظمى في النهار تكون من 21 إلى 22 درجة فيما تكون ما بين 10 إلى 12 درجة ليلًا، وتصل إلى أقل من 10 درجات في المدن الجديدة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة سي بي سي، أن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من السنة، مشيرة إلى أن الظاهرة السائدة خلال الأيام الماضية هي الظاهرة الجوية الضبابية والشبورة المائية.

وشددت الدكتورة منار غانم، على أن الشبورة من أخطر الظواهر الجوية، كما أن الساعات القادمة في منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

واستكملت: «بدأت أمطار على محافظة مطروح متوسط ورعدية والساعات القادمة تبدأ الأمطار في محافظات الإسكندرية والوجه البحري وفترات الليل نلاحظ أمطار في القاهرة وغدا يوجد فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والأمطار بمجملها من خفيفة إلى متوسطة».