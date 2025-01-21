غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:20 مساءً - خسر فريق غزل المحلة من نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفوز لفريق الحرس عن طريق عمرو الجزار لاعب المحلة بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 82.

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود

وبتلك النتيجة يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتقدم فريق حرس الحدود الي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

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