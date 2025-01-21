مشاهير العرب - تامر عبد المنعم: سب «المالكي» لي بين يدي القضاء المصري ولن أتنازل عن حقي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر عبد المنعم: سب «المالكي» لي بين يدي القضاء المصري ولن أتنازل عن حقي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - حالة الطقس.. «الأرصاد تكشف عن أخطر الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - حالة الطقس.. «الأرصاد تكشف عن أخطر الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يكلف «غنيم» بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي - أخبار كلمتك

وزير الزراعة يكلف «غنيم» بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يفجرها بشأن الوحدة اليمنية - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بجامعة عين شمس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

غزل المحلة يخسر على أرضه أمام حرس الحدود 1-0 بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:20 مساءً - خسر فريق غزل المحلة من نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وجاء هدف الفوز لفريق الحرس عن طريق عمرو الجزار لاعب المحلة بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 82. 

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود 

 

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود 

وبتلك النتيجة يحتل  غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتقدم فريق حرس الحدود الي المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

كهربا: عدم مشاركتي في الفترة الأخيرة تقصير مني (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق