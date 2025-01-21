الدوري الممتاز، البنك الأهلي يتخطى الجونة بثنائية في مباراة الكروت الحمراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:20 مساءً - فاز فريق البنك الأهلي، علي نظيره الجونة 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة، افتتاح منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم مجدي كهربا لصالح الجونة من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ثم تعادل أسامة فيصل للبنك من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أضاف ياو أنور هدف البنك الثاني في الدقيقة 59.

وتلقى ثنائي البنك الأهلي، ياو أنور وسيريل داو بطاقتين حمراوين في 3 دقائق فقط من عمر المباراة.

تشكيل مباراة البنك الأهلي والجونة

حراسة المرمى: أحمد صبحى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطى، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو.

مباراة البنك الأهلي والجونة

ويدخل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مباراتين على غزل المحلة بهدف نظيف ثم على الإسماعيلي بنفس النتيجة

أما فريق الجونة فيسعى لتخطي الهزيمة من الأهلي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ترتيب البنك الأهلي والجونة

وبتلك النتيجة يحتل البنك الأهلي المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

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