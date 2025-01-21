قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:00 مساءً - انسحب مسئولو نادي الاتفاق السعودي، من صفقة ضم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وفقا لصحيفة اليوم السعودية.

وقالت الصحيفة إن انسحاب الاتفاق من صفقة زيزو، جاء بسبب تأخر الرد على عرضه وفي ظل طلبات مدرب الفريق، الإنجليزي ستيفن جيرارد بضم لاعبين جدد لتدعيم نواقص الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأتمت أن النادي يتفاوض مع ثنائي سابق كان يلعب في الدوري السعودي ومتواجد في الدوريين التركي والألماني حاليا، وفي حال تعثر المفاوضات معهما سيعود النادي لملف التفاوض مع زيزو.

أحمد سيد زيزو

وكان أحمد سيد زيزو، أثار الجدل بعد نشر صورة على إنستجرام، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة له مع جماهير الزمالك عبر انستجرام دون إرفاق أي تعليق، مما أثار الجدل خاصة الجماهير التي شعرت بالقلق حال تكون الصورة تشير إلى توديعه لهم بعد اقتراب رحيله عن الفريق.

فيما حدد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووكيل أعماله، مهلة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل تجديد عقد نجله.

وعلمت كلمتك أن والد زيزو أبلغ إدارة الزمالك، أن بعد غد الخميس هو الموعد النهائي من أجل تجديد عقده وفقا للاتفاق السابق بين الثنائي.

وأكد والد زيزو لإدارة الزمالك، أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيبدأ في مناقشة العروض الخارجية المقدمة له.

زيزو غاضب من إدارة الزمالك

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أكد أن اللاعب مستاء جدًّا من تأخر الإدارة في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن زيزو اتفق مع إدارة الزمالك من قبل على كافة بنود تجديد عقده، إلا أن مجلس الزمالك لم يسلم اللاعب منحة ومقدم التعاقد الجديد.

وأشار إلى أن زيزو غاضب بشدة من تأخر الإدارة في حسم مصيره، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي خلال الأيام الماضية.

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