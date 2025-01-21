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الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الخليج والنصر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الخليج والنصر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الخليج والنصر في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:00 مساءً - الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الخليج السعودي ضد النصر، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

ويقود تشكيل النصر كريستيانو رونالدو، وإلى جواره كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو بورجيس.

 

تشكيل الخليج لمباراة النصر
حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: سعيد حمسل- تيسيران- محمد عبده خبراني- بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: أبوالشامات- فورتونيس- حمزي- مراد الهوساوي- فابيو مارتينيز.

خط الهجوم: عبدالله السالم.

فريق الخليج، كلمتك

تشكيل النصر لمباراة الخليج
حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام- سيماكان- علي لاجامي- نواف بوشل.

خط الوسط: بروزوفيتش- علي الحسن- أوتافيو.

خط الهجوم- أنجيلو- ساديو ماني- رونالدو.

ويقع الخليج في المركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويدخل النصر المباراة متفوقا بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 13 انتصارا مقابل انتصارين فقط للخليج.

 

شاهد مباراة النصر ضد الخليج بالدوري السعودي 

ومن المقرر أن يتم بث مباراة النصر والخليج  على القناتين التاليتين:SSC1 HD.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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