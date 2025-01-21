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بمشاركة النني، شباب الأهلي يفوز على الجزيرة في الدوري الإماراتي - أخبار كلمتك

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بمشاركة النني، شباب الأهلي يفوز على الجزيرة في الدوري الإماراتي - أخبار كلمتك

بمشاركة النني، شباب الأهلي يفوز على الجزيرة في الدوري الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:40 مساءً - فاز فريق شباب الأهلي على الجزيرة، الذي يلعب له الدولي المصري محمد النني، بنتيجة 2-1  في المباراة التي اقيمت في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي 2024- 2025.

وأحرز هدف شباب الأهلي فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 36.

وأحرز الهدف الثاني لشباب الأهلي ميليفوجيفيتش في الدقيقة 45+1. 

وسجل للجزيرة خليفة الحمادي بالدقيقة 38.

وألغى الحكم هدفا للجزيرة عن طريق رامون بيريز بداعي التسلل في الدقيقة 24.

وتواجد محمد النني أساسيا مع فريقه الجزيرة أمام شباب الأهلي.

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام شباب الأهلي 

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تشكيل شباب الأهلي 

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ويسعى فريق الجزيرة لتحقيق نتيجة الفوز على حساب  شباب الأهلي؛ وذلك من أجل استعادة طريق الانتصارات على مستوى الدوري الإماراتي للمحترفين.

كما يرغب فريق الجزيرة في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإماراتي للموسم الحالي.

ويريد لاعبو فريق الجزيرة مصالحة جماهيرهم الغاضبة بسبب عدم استقرار النتائج على مدار الموسم الحالي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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