الرياضة - 05:26 - بيان عاجل من بنك مصر حول واقعة الاعتداء على موظفي أحد فروع البنك بالفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:26 مساءً - أصدر بنك مصر، بيانًا حول الحادثة التي وقعت داخل أحد فروع البنك بمحافظة الفيوم، وأدت إلى استشهاد العقيد فتحي سويلم، مفتش مباحث الفيوم.

وقال بنك مصر، في بيانه: «ببالغ الحزن والأسى يؤسف بنك مصر الإعلان عن وقوع حادث اليوم الثلاثاء الموافق 21/ 01/ 2025، في أحد فروع البنك بمحافظة الفيوم، حيث قام أحد المترددين على الفرع إثر هياجه بالتعدي على موظفي الفرع أثناء تأديتهم لمهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، مما أدى إلى اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف، هذا وقد استشهد العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم، والذي ننعيه ببالغ الحزن والأسى داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

وتابع بنك مصر: «هذا وحرصا على سلامة الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين فقد تم اخلاء الفرع على الفور ولم يصب أيًا منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تُعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك».

وأوضح بنك مصر، في البيان: «وتعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، ونتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية ونشيد بدور وزاره الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علما بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية».