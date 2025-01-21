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الرياضة - 05:26 - بـ راتب 9000 درهم.. وظائف خالية في الإمارات (تفاصيل) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:26 - بـ راتب 9000 درهم.. وظائف خالية في الإمارات (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:26 - بـ راتب 9000 درهم.. وظائف خالية في الإمارات (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:26 مساءً - يسعى العديد من المواطنين للحصول على وظيفة مناسبة عقب التخرج من الجامعات، وفي هذا السياق وفرت وزارة العمل 50 وظيفة جديدة للذكور والإناث، بـ دولة الإمارات.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل الوظائف المتوفرة في الإمارات والشروط الخاصة للالتحاق بها، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

وظائف شاغرة

تفاصيل فرص العمل

ووفرت وزارة العمل 50 وظيفة جديدة بـ دولة الإمارات، وذلك للعمل كـ مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية، براتب شهري يصل إلى 9000 درهم إماراتي.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة التقديم تبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري، وتمتد لمدة 10 أيام متتالية.

وظائف خالية

شروط الالتحاق بالوظائف

وحددت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم على الوظائف المعلنة ومتمثلة في الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس التربية الرياضية، ويتراوح عمره من 25 إلى 40 عاما.

- أن يكون لديه خبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات، وعمل كمدرب معتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.

- أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية.

- بشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها في مجال التربية الرياضية، لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضًا.

طريقة التقديم على الوظائف

وأشارت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة إلى أن على الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة، التقديم على الرابط التالي، اضغط هنــــا، واستيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية.

وظائف

مميزات الوظائف

وأوضحت الوزارة أن المتقدم حال قبوله في الوظائف المعلنة سيحصل على عدة مميزات والتي تأتي كالآتي:

- راتب شهري 9000 درهم إماراتي شامل بدل السكن والانتقالات.

- تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به بدولة الإمارات، وتذكرة سفر الاستقدام.

- ساعات العمل 8 ساعات، مدة العقد سنتين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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