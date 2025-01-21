شوط أول سلبي بين غزل المحلة وحرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:25 مساءً - انتهى الشوط الأول من لقاء غزل المحلة وحرس الحدود بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود

مباراة غزل المحلة وحرس الحدود

ويدخل غزل المحلة المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق نقاط اللقاء الثلاثة بحثا عن مركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، فضلا عن مصالحة جماهير زعيم الفلاحين بعد الخسارة في مواجهته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

أما علي الجانب الأخر، يسعي حرس الحدود إلي تحقيق الفوز للابتعاد عن المراكز الأخيرة في جدول الترتيب حيث يقع الفريق السكندري في المركز السادس عشر بفارق نقطتين فقط عن مودرن سبورت صاحب المركز الأخير.

ترتيب غزل المحلة وحرس الحدود

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

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