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إنريكي قبل مواجهة مانشستر سيتي: جوارديولا رقم واحد - أخبار كلمتك

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إنريكي قبل مواجهة مانشستر سيتي: جوارديولا رقم واحد - أخبار كلمتك

إنريكي قبل مواجهة مانشستر سيتي: جوارديولا رقم واحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:20 مساءً - تحدث لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، عن مواجهة مانشستر سيتي غدا الأربعاء في الجولة السابعة بالدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

إنريكي يتحدث عن مواجهة مان سيتي 

قال إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس "بالتأكيد ستكون مواجهة استثنائية لأنها ستكون فرصة لمواجهة صديقي وزميلي السابق جوارديولا، ونتقاسم سويا نفس فلسفة اللعب التي لا يمكن لأحد أن يشكك بها، وهي الاستحواذ بمعدل أكثر من المنافس والضغط وتسجيل المزيد من الأهداف، فكلما كانت الكرة في حوزتك كلما كانت فرصك أفضل في تحقيق الفوز".

وأضاف: "هناك فروق بسيطة بيننا لأن كل مدرب يتطور وفقا للاعبيه المتاحين، ولكن نتشابه كثيرا، وأعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكنها مثيرة، لأن السيتي مع جوارديولا بإمكانه القيام بالعديد من المفاجآت التكتيكية داخل الملعب، وللأسف المباراة تأتي في مرحلة صعبة يمر بها الفريقان، ولكن الأكثر تركيزا وانضباطا واستغلالا لأفضل أسلحته سيحقق الفوز".

وأشار إلى أن "نموذج جوارديولا مع برشلونة 4-3-3 كان أفضل مما قدمته مع البارسا، لقد قدم نموذجا مثاليا، جوارديولا رقم 1، إنه مدرب مختلف وفريد ومبتكر في عالم كرة القدم، ولا يخشى تجربة أفكار وخطط جديدة، وأنا محظوظ لكوني صديقه، لقد فتح جوارديولا بابا واسعا للعديد من المدربين للسير على خطاه".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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