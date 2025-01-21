الرياضة - 05:01 - شبورة وأمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:01 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء الموافق 22 يناير إلى الإثنين الموافق 27 يناير 2025.

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حالة الطقس غدا الأربعاء 22 يناير 2025

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، غدا الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت هيئة الأرصاد بوجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وحذرت «الأرصاد» من وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومناطق متفرقة صباحاً من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 22 يناير 2025

الطقس في مصر غدا الأربعاء 22 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 11 السواحل الشمالية 19 10 شمال الصعيد 23 08 جنوب الصعيد 28 12

حالة الطقس يوم الخميس 23 يناير 2025

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الخميس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على ودود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

وشددت هيئة الأرصاد على نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الخميس 23 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الخميس 23 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 السواحل الشمالية 18 10 شمال الصعيد 21 08 جنوب الصعيد 24 10

حالة الطقس من الجمعة 24 يناير إلى الإثنين 27 يناير 2025

واختتمت «الأرصاد» بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، من يوم الجمعة إلى يوم الإثنين، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 24 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الجمعة 24 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 11 السواحل الشمالية 19 09 شمال الصعيد 21 09 جنوب الصعيد 23 11

درجات الحرارة يوم السبت 25 يناير 2025

الطقس في مصر يوم السبت 25 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 11 السواحل الشمالية 19 11 شمال الصعيد 21 08 جنوب الصعيد 23 11

درجات الحرارة يوم الأحد 26 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأحد 26 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 السواحل الشمالية 18 11 شمال الصعيد 21 07 جنوب الصعيد 24 10

درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الإثنين 27 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 السواحل الشمالية 19 11 شمال الصعيد 21 07 جنوب الصعيد 24 10