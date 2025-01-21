الرياضة - 05:01 - شبورة وأمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:01 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء الموافق 22 يناير إلى الإثنين الموافق 27 يناير 2025.
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حالة الطقس غدا الأربعاء 22 يناير 2025
أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، غدا الأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت هيئة الأرصاد بوجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
وحذرت «الأرصاد» من وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، ومناطق متفرقة صباحاً من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وتوقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
درجات الحرارة غدا الأربعاء 22 يناير 2025
|الطقس في مصر غدا الأربعاء 22 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|11
|السواحل الشمالية
|19
|10
|شمال الصعيد
|23
|08
|جنوب الصعيد
|28
|12
حالة الطقس يوم الخميس 23 يناير 2025
وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الخميس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على ودود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.
وشددت هيئة الأرصاد على نشاط الرياح أحياناً، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الخميس 23 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الخميس 23 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|السواحل الشمالية
|18
|10
|شمال الصعيد
|21
|08
|جنوب الصعيد
|24
|10
حالة الطقس من الجمعة 24 يناير إلى الإثنين 27 يناير 2025
واختتمت «الأرصاد» بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، من يوم الجمعة إلى يوم الإثنين، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الجمعة 24 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الجمعة 24 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|11
|السواحل الشمالية
|19
|09
|شمال الصعيد
|21
|09
|جنوب الصعيد
|23
|11
درجات الحرارة يوم السبت 25 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم السبت 25 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|11
|السواحل الشمالية
|19
|11
|شمال الصعيد
|21
|08
|جنوب الصعيد
|23
|11
درجات الحرارة يوم الأحد 26 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الأحد 26 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|18
|11
|شمال الصعيد
|21
|07
|جنوب الصعيد
|24
|10
درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الإثنين 27 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|19
|11
|شمال الصعيد
|21
|07
|جنوب الصعيد
|24
|10
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