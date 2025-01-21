الرياضة - 05:01 - بعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:01 مساءً - يطرح بنك QNB مصر، عدد متنوع من شهادات الادخار بآجال تمتد حتى 10 سنوات، تحت سعر عائد ثابت ومتغير مع دوريات صرف بين شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي.
تأتي العوائد على شهادات الادخار في بنك QNB مصر في إطار قرار البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
وتترقب الأسواق حاليا نتائج أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والمقرر أن تعقد في فبراير المقبل.
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