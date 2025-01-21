الرياضة - 05:01 - بعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:01 مساءً - يطرح بنك QNB مصر، عدد متنوع من شهادات الادخار بآجال تمتد حتى 10 سنوات، تحت سعر عائد ثابت ومتغير مع دوريات صرف بين شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي.

تأتي العوائد على شهادات الادخار في بنك QNB مصر في إطار قرار البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وتترقب الأسواق حاليا نتائج أول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والمقرر أن تعقد في فبراير المقبل.

شهادات الادخار في بنك QNB مصر شهادات الادخار أجل الشهادة سعر العائد شهادة فريست بلس 3 سنوات %20.5 تصرف شهريا، يبدأ شراءها من 5 ملايين جنيه شهادة ادخارExclusive 3 سنوات %20 عائد شهري شهادة ادخار فرست 3 سنوات %20 عائد شهري، 20.0% ربع سنوي، 20.15% سنوي، يبدأ شرائها من أول 500 الف جنيه شهادات ادخار ذات العائد الثابت 3 سنوات %19.5 شهري، 19.55% ربع سنوي، 19.60% نصف سنوي، 19.65% سنوي، يبدأ شرائها من أول 1000 جنيه شهادات ادخار ذات العائد الثابت 4 سنوات %7.5 سنوي، 7.62% نصف سنوي، يبدأ شراء الشهادات بداء من 1000 جنيه شهادات ادخار ذات العائد الثابت 5 سنوات %10.25 شهري، 10.5% ربع سنوي، 10.5% نصف سنوي، يبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه شهادات ادخار ذات العائد الثابت 7 سنوات %10.5 شهري، يبدأ شرائها من 1000 جنيه شهادات ادخار ذات العائد الثابت 10 سنوات %11 شهري، يبدأ شرائها من 1000 جنيه شهادات ادخار فيرست ذات العائد الثابت 3 سنوات %21 شهري، 21.05% ربع سنوي، 21.15% سنوي، يبدأ شرائها من 500 الف جنيه شهادات ادخار تحيا مصر 3 سنوات 9.10% تصرف ربع سنوي، يبدأ شرائها من 1000 جنيه شهادة ادخار ذات العائد المتغير 3 سنوات تتبع سعر البنك المركزي المصري، بدوريات صرف شهري وربع سنوي، يبدأ شرائها من أول 1000 جنيه شهادة ادخار ذات العائد المتغير 5سنوات تتبع سعر الفائدة في البنك المركزي بناقص 0.35% للعائد الشهري، وبناقص 0.25% للعائد الربع سنوي، يبدأ شرائها من 1000 جنيه