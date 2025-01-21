الرياضة - 05:01 - سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:01 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب بمختلف أعيرته في سوق الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4320 جنيها للبيع، 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3960 جنيها للبيع، 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3780 جنيها للبيع، 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3240 جنيها للبيع، و3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2520 جنيها للبيع، و2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 1620 جنيها للبيع، و1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 30240 جنيها للبيع، و30040 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب، سجل نحو 2718.25 دولار للبيع، و2717.98 دولار للشراء.