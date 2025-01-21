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زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

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زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

زيزو يثير الجدل مجددًا بصورة عبر إنستجرام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:55 مساءً - نشر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة على إنستجرام أثارت الجدل، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يوقع رسميا حتى الآن على عقود تجديد عقده مع الزمالك، مما يثير التكهنات حول مستقبله. 

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ وعلق: "أتطلع إلى الوصول للخطوة القادمة". 

وتجاوز زيزو رقم الراحل "حمادة إمام" في قائمة الهدافين التاريخيين للفارس الأبيض. 

ووصل زيزو إلى هدفه رقم "86" مع الزمالك، ليتجاوز عدد أهداف حمادة إمام وينفرد بالمركز السادس في ترتيب هدافي الزمالك عبر التاريخ.

أحمد سيد زيزو 

وكان أحمد سيد زيزو، قد أثار الجدل بعد نشر صورة على إنستجرام، تزامنا مع أنباء عقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة لمناقشة مصيره.

ونشر أحمد سيد زيزو صورة له مع جماهير الزمالك عبر انستجرام دون إرفاق أي تعليق، مما أثار الجدل خاصة الجماهير التي شعرت بالقلق حال تكون الصورة تشير إلى توديعه لهم بعد اقتراب رحيله عن الفريق.

فيما حدد والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووكيل أعماله، مهلة لمجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، من أجل تجديد عقد نجله. 

وعلمت كلمتك أن والد زيزو أبلغ إدارة الزمالك، أن بعد غد الخميس هو الموعد النهائي من أجل تجديد عقده وفقا للاتفاق السابق بين الثنائي. 

وأكد والد زيزو لإدارة الزمالك، أن بعد انتهاء المهلة المحددة سيبدأ في مناقشة العروض الخارجية المقدمة للاعب. 

زيزو غاضب من إدارة الزمالك 

وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أكد أن اللاعب مستاء جدًّا من تأخر الإدارة في تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: إن زيزو اتفق مع إدارة الزمالك من قبل على كافة بنود تجديد عقده، إلا أن مجلس الزمالك لم يسلم اللاعب منحة ومقدم التعاقد الجديد.

وأشار إلى أن زيزو غاضب بشدة من تأخر الإدارة في حسم مصيره، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض عربي خلال الأيام الماضية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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