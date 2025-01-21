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الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:35 مساءً - أعلن المديران الفنيان لفريقي النصر والخليج التشكيل الرسمي لمباراتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري السعودي.

في حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سلطان الغنام - سيماكان - لاجامي - بوشل.

في خط الوسط: بروزوفيتش - أوتافيو - على الحسن.

في خط الهجوم: أنخيلو - رونالدو - ماني.

 

تشكيل الخليج أمام النصر 

ويتواجد محمد شريف احتياطيا أمام النصر.

 

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي 

 وتنطلق المباراة في تمام الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الخليج.

ويقع الخليج في المركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد النصر في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

ويدخل النصر المباراة متفوقا بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين برصيد 13 انتصارا مقابل انتصارين فقط للخليج.

شاهد مباراة  النصر ضد الخليج بالدوري السعودي 

ومن المقرر أن يتم بث مباراة النصر والخليج  على القناتين التاليتين:

SSC1 HD
SSC1 SD

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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