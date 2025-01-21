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شباب الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي بمشاركة النني (فيديو) - أخبار كلمتك

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شباب الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي بمشاركة النني (فيديو) - أخبار كلمتك

شباب الأهلي يحسم الشوط الأول لصالحه أمام الجزيرة بالدوري الإماراتي بمشاركة النني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:35 مساءً - خطف فريق شباب الأهلي التقدم على الجزيرة، الذي يلعب له الدولي المصري محمد النني، بنتيجة 2-1 بالشوط الأول في المباراة التي تقام في الجولة الـ13 من الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي 2024- 2025.

وأحرز هدف شباب الأهلي فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 36.

وأحرز الهدف الثاني لشباب الأهلي ميليفوجيفيتش في الدقيقة 45+1. 

وتعادل للجزيرة خليفة الحمادي بالدقيقة 38.

وألغى الحكم هدفا للجزيرة عن طريق رامون بيريز بداعي التسلل في الدقيقة 24.

ويتواجد محمد النني أساسيا مع فريقه الجزيرة أمام شباب الأهلي.

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام شباب الأهلي 

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تشكيل شباب الأهلي 

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ويسعى فريق الجزيرة لتحقيق نتيجة الفوز على حساب  شباب الأهلي؛ وذلك من أجل استعادة طريق الانتصارات على مستوى الدوري الإماراتي للمحترفين.

كما يرغب فريق الجزيرة في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإماراتي للموسم الحالي.

ويريد لاعبو فريق الجزيرة مصالحة جماهيرهم الغاضبة بسبب عدم استقرار النتائج على مدار الموسم الحالي.

 

 القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي

وتتولى قناة «أبو ظبي الرياضية 1 مسئولية نقل وبث مباراة الجزيرة وشباب الأهلي في الدوري الإماراتي للمحترفين للموسم الحالي.

وتُعد شبكة قنوات «أبو ظبي الرياضية» الناقل الحصري لمنافسات الكرة الإماراتية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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