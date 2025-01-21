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تأجيل إعلان مانشستر سيتي لصفقة عمر مرموش إلى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

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تأجيل إعلان مانشستر سيتي لصفقة عمر مرموش إلى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

تأجيل إعلان مانشستر سيتي لصفقة عمر مرموش إلى الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:45 مساءً -  يواصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعزيز صفوفه بعناصر جديدة في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2024-2025.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف والبرازيلي كلمتكر ريس، لتعزيز خط الدفاع.

 

تأجيل صفقة عمر مرموش في مانشستر سيتي 

 ومن المتوقع أن يكون الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ثالث صفقات السيتيزينز هذا الشتاء، وذلك بعد وصوله إلى مدينة مانشستر في الساعات الماضية.

وأكد فلوريان بليتينبيرج، صحفي شبكة "سكاي ألمانيا" أن عمر مرموش سيكمل فحوصاته الطبية اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "اللاعب سيوقع على عقد حتى صيف 2030، والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون يوم الخميس"، وذلك بعدما أفاد في وقت سابق بأن الصفقة سيعلن عنها اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

وستبلغ قيمة الصفقة 75 مليون يورو، مع إمكانية إضافة 5 ملايين أخرى كحوافز، فيما سيتقاضى صاحب الـ25 عاما راتبا صافيا يبلغ 10 ملايين يورو سنويا.

يذكر أن الدولي المصري لفت أنظار مان سيتي بتألقه مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفا وصنع 14 أخرى بمختلف البطولات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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