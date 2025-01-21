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مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسميا مع كلمتكر ريس - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسميا مع كلمتكر ريس - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي يعلن تعاقده رسميا مع كلمتكر ريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:45 مساءً - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي كلمتكر ريس قادمًا من صفوف فريق بالميراس البرازيلي، لتكون الصفقة الثانية في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد اللاعب الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

تفاصيل تعاقد مانشستر سيتي مع كلمتكر ريس 

وانتقل اللاعب البرازيلي الدولي كلمتكر ريس البالغ من العمر 19 عامًا إلى مانشستر سيتي في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، مما يبقيه في السيتيزينز حتى صيف عام 2029.

وظهر كلمتكر ريس في رحلته عبر صفوف شباب بالميراس، لأول مرة في يونيو 2024 واستمر في أن يكون لاعبا أساسيا في الفريق حيث أنهوا المركز الثاني في الدوري البرازيلي الدرجة الأولى.

ولعب ريس 22 مرة مع نادي طفولته، بما في ذلك 18 مباراة في الدوري البرازيلي ومباراتين في كأس ليبرتادوريس.

وسينضم كلمتكر ريس إلى فريق بيب جوارديولا لبقية موسم 2024/25 وما بعده.

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تعليق كلمتكر ريس على انضمامه إلى مانشستر سيتي 

وفي حديثه عن هذه الخطوة، قال ريس: "أنا متحمس للانضمام إلى مانشستر سيتي، أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "لقد رأى الجميع الإنجازات المذهلة في المواسم الأخيرة، وأريد أن أترك بصمتي بينما نسعى للحصول على المزيد من الألقاب.

وأتم "العمل مع بيب جوارديولا هو شيء يريد كل لاعب شاب القيام به، وأنا أعلم أنه يمكن أن يساعدني على التطور إلى أفضل لاعب يمكنني أن أكونه".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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