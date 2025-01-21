الرياضة - 01:06 - بهذا الموعد.. صرف معاشات فبراير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:06 مساءً - تزامنا مع إعلان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات فبراير 2025، تزايد البحث من قبل المستحقين للمعاشات عن موعد صرف معاشات فبراير 2025.

موعد صرف معاشات فبراير 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد صرف معاشات فبراير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف معاشات فبراير 2025

وتبدأ الهيئة صرف معاشات فبراير 2025 اعتبارًا من 1 فبراير 2025 وتستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، مع استمرار تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى المعاشات للمستحقين.

كيفية الاستعلام عن معاش فبراير 2025

ويمكن الاستعلام عن معاشات فبراير 2025، عبر اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من هنـــــــا.

2) الضغط على أيقونة صاحب معاش.

3) اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن معاشات شهر يناير.

4) الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5) إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

6) الضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

الحد الأدنى لقيمة معاشات لشهر فبراير 2025

وتم تقسيم المعاشات إلى شرائح حسب القيمة المستحقة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

- الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة: 11، 592 جنيه.

أماكن صرف معاشات فبراير 2025

وتتوفر المعاشات عبر العديد من الوسائل المختلفة لتسهيل عملية الصرف على المواطنين، ومنها:

- منافذ البريد المصري.

- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

حالات قطع معاش فبراير لبعض الفئات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 4 حالات يتم فيها قطع المعاش، وهذه الحالات تشمل:

-في حال وفاة المستحق، يتم قطع المعاش بدءًا من الشهر التالي للوفاة إن لم يكن له زوجة أو أولاد تحت السن أو بنات غير متزوجات.

-إذا تزوجت الأرملة أو الأرمل أو حتى البنت أو الأخت، يتم قطع المعاش.

-يُقطع المعاش بمجرد بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، إلا في بعض الحالات الاستثنائية مثل العجز عن الكسب أو إذا كان الشخص طالبًا أو حاصلاً على مؤهل.

-في حالة استحقاق المستحق لمعاش آخر، يتم قطع المعاش الحالي.