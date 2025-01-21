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عرض نجم ريال مدريد السابق على برشلونة - أخبار كلمتك

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عرض نجم ريال مدريد السابق على برشلونة - أخبار كلمتك

عرض نجم ريال مدريد السابق على برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 01:00 مساءً - عرض البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، أحد النجوم السابقين في صفوف ريال مدريد على إدارة برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ماركو أسينسيو يقترب من مغادرة باريس سان جيرمان 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يحاول باريس سان جيرمان وخورخي مينديز إيجاد مخرج سريع للاعب ماركو أسينسيو خلال يناير الحالي.

وأشار البرنامج إلى أن مينديز عرض خدمات أسينسيو على برشلونة، وأتلتيكو مدريد في صفقة إعارة مع خيار الشراء، لكن لم يبد الناديان اهتماما بالصفقة.

ولا يعتمد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان على خدمات أسينسيو، كما أن وضع اللاعب سيزداد صعوبة بعد التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويدرك باريس سان جيرمان أن وجود ماركو أسينسيو، الذي أصبح معزولا، قد يخلق مشاكل في غرفة الملابس التي بدأت تهدأ بعد رحيل نيمار، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن الخيار المربح للنجم أسينسيو سيكون الانتقال للسعودية، حيث يلعب زملاؤه السابقون كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وناتشو فيرنانديز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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